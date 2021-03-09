«البشتي»: من المهم الوصول إلى الانتخابات دون زوابع أو مفاجآت

أكد المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي، أن مسألة سعي البرلمان لتمرير حكومة الدبيبة، أمر مهم، مشيرا إلى أن الأكثر أهمية هو الوصول إلى ذلك دون زوابع أو مفاجأت.

وقال البشتي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ما يجري الآن من سعي لتصديق البرلمان على حكومة «الدبيبه» أمر مهم جدا دون شك لعبور هذه المرحلة بهدوء وسلام”.

وأضاف “لكن يبقى الأمر الأكثر أهمية هو الوصول بأمان ودون زوابع أو مفاجآت إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم. التي أرجو أن تُجرى هي أيضا بأمان وهدوء وسلاسة”.

تجدر الإشارة إلى أنه انطلقت أمس الاثنين، في مدينة سرت الليبية، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بحضور 132 نائبا.

وعبر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في كلمته بافتتاح الجلسة، عن أمله في أن يتجاوز النواب الليبيون العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات في ديسمبر القادم وتسليم السلطة إلى السلطة المنتخبة من قبل الشعب.

وأكد عقيلة صالح ضرورة تضمين الاتفاق السياسي ضمن الإعلان الدستوري قبل التصويت على منح الثقة للحكومة، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى الارتقاء بالقرارات والمناقشات إلى مستوى الحدث الذي تعيشه ليبيا.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة وجه رسائل إلى مجلس النواب، قبل ساعات من جلسة منح الثقة، مناشدًا أعضاء مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة حتى تتمكن من مباشرة مهماها على الفور.