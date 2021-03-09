استئناف جلسة البرلمان في سرت

استأنف أعضاء مجلس النواب جلستهم في مدينة سرت لاستكمال مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه لمقر جلسة البرلمان الليبي في مدينة سرت.

وعقد البرلمان يوم أمس الاثنين جلسة بحضور 132 نائبا استعرضوا خلالها ملاحظاتهم على التشكيلة الحكومية وتقرر في نهاية الجلسة تعليقها إلى اليوم الثلاثاء واستدعاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه.

ودعا صالح خلال افتتاح جلسة البرلمان إلى تجاوز الكثير من العقبات من أجل إنجاز الاستحقاق المقبل وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021 مضيفا أن الشعب الليبي يتطلّع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة .

وأضاف صالح “اليوم نطوي صفحة الانقسامات الليبي ولا اقصاء ولا تهميش في المرحلة المقبلة”..وتابع “نتطلّع لتجاوز الكثير من العقبات و المعوقات لتنظيم الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر”.