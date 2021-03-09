الرعيض: منح الثقة لحكومة الدبيبة أفضل حل.. وأغلب النواب يسعون لتمريرها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن أغلب أعضاء المجلس يسعون لتمرير الحكومة، مشيرًا إلى أن تمرير الحكومة هو أفضل حل.

الرعيض، وفي تصريحات لقناة “ليبيا الحدث” وصف جلسة أعضاء مجلس النواب أمس الإثنين في مدينة سرت بأنها جلسة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة، خاصة وأن أعضاء مجلس النواب لم يجتمعوا منذ عدة سنوات، وأن المجلس لم يلتئم بهذا الشكل منذ فترة.

وأضاف: “إن الجلسة شهدت حضور أكثر من 132 نائبًا، واتسمت بالشفافية، وعبّر خلالها النواب بكل حرية عن آرائهم وأبدوا ملاحظاتهم”، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا بتوحيد مجلس النواب.

الرعيض أكد أن هذه الحكومة ستمر وستمنح لها الثقة بعد الاستماع إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية