سيف النصر: نسعى لمنح حكومة الدبيبة الثقة للخروج من أزمة الانقسام

ليبيا – وصف العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق أيمن سيف النصر انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين بمدينة سرت بـ”الناجحة”.

سيف النصر وفي تصريحات لمراسل وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الوفاق قال: “إننا نسعى غدًا لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بعد الاستماع لرئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة”.

وأشار إلى أن أكثر النواب أكدوا على أهمية انعقاد جلسة أمس الإثنين؛ وذلك لمنح الثقة للحكومة الجديدة والخروج من ازمة الانقسام التي تمر بها البلاد.

وأبدى تفاؤلًا للوصول إلى توحيد مؤسسات الدولة، من خلال الاستمرار في الحوار والنقاش حتى الوصول مخرجات ترضي الجميع وتحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي.

سيف النصر أكد بأن جلسة سرت هي فرصة لمجلس النواب لتحقيق الاستقرار في البلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية