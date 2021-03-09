انطلاق جلسة مجلس النواب لمنح الثقة

النائب سعد المريمي:
نطالب رئيس الحكومة بتقليص تشكيلته الوزارية
النائب محمد العباني:
– تشكيلة الحكومة لا تتناسب مع الوقت المحدد لها
– العدد المطروح من الدبيبة كبير جدا وأقترح أن تكون المحاصصة إقليمية تشترك فيها الأقاليم الثلاث
– كان من المفترض أن نستمع أولا إلى تقرير لجنة الخبراء
– هناك أسماء في الحكومة المقترحة عليها ملاحظات ومذكرات من النائب العام
النائب صلاح شلبي:
– الأمل معقود على حكومة الوحدة الوطنية ومنح الثقة لها أمر ضروري
النائب جبريل اوحيدة:
– الحكومة الحالية هي حكومة مجموعة بعينها
– كان على رئيس الحكومة الرد على ملاحظات الأمس
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