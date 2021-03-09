انطلاق جلسة مجلس النواب لمنح الثقة

النائب سعد المريمي:

نطالب رئيس الحكومة بتقليص تشكيلته الوزارية

النائب محمد العباني:

– تشكيلة الحكومة لا تتناسب مع الوقت المحدد لها

– العدد المطروح من الدبيبة كبير جدا وأقترح أن تكون المحاصصة إقليمية تشترك فيها الأقاليم الثلاث

– كان من المفترض أن نستمع أولا إلى تقرير لجنة الخبراء

– هناك أسماء في الحكومة المقترحة عليها ملاحظات ومذكرات من النائب العام

النائب صلاح شلبي:

– الأمل معقود على حكومة الوحدة الوطنية ومنح الثقة لها أمر ضروري

النائب جبريل اوحيدة:

– الحكومة الحالية هي حكومة مجموعة بعينها

– كان على رئيس الحكومة الرد على ملاحظات الأمس

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