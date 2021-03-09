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انطلاق جلسة مجلس النواب لمنح الثقة

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

النائب سعد المريمي:

نطالب رئيس الحكومة بتقليص تشكيلته الوزارية

النائب محمد العباني:

– تشكيلة الحكومة لا تتناسب مع الوقت المحدد لها
– العدد المطروح من الدبيبة كبير جدا وأقترح أن تكون المحاصصة إقليمية تشترك فيها الأقاليم الثلاث
– كان من المفترض أن نستمع أولا إلى تقرير لجنة الخبراء
– هناك أسماء في الحكومة المقترحة عليها ملاحظات ومذكرات من النائب العام

النائب صلاح شلبي:

– الأمل معقود على حكومة الوحدة الوطنية ومنح الثقة لها أمر ضروري

النائب جبريل اوحيدة:

– الحكومة الحالية هي حكومة مجموعة بعينها
– كان على رئيس الحكومة الرد على ملاحظات الأمس

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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