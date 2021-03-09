غرفة التجارة طرابلس تُشارك في المنتدى الاقتصادي “التونسي- الليبي”

دعا رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، أنيس الجزيري، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، محمد قدح، رفقة عددٍ من أعضاء لجنة إدارة الغرفة للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي “التونسي- الليبي”.

وبحسب ما أفادت به الغرفة؛ فإن المنتدى الذي سيُعقد في 11 مارس الجاري، بمدينة صفاقس، سيشارك فيه أكثر من 200 رجل أعمال تونسي و100 رجل أعمال ليبي من قطاعات مختلفة على غرار البناء والتجارة والصناعة والخدمات، إلى جانب عددٍ من الوزراء ووكلاء الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية ورؤساء الغرف التجارية من مختلف المناطق الليبية.

المنتدى الذي ينطلق تحت شعار “نلتقي الأمل والتحدّي لبناء اقتصاد متكامل”؛ سيبحث في عددٍ من الإشكاليات والصعوبات التي تعترض رجال الأعمال في البلديْن، وتعيق علاقات الشراكة، والتي من بينها قطاع النقل والدعم اللوجستي والوضعيات النقدية، ومرونة خدمات القطاع المصرفي مع المؤسسات، وتسهيل الإجراءات من طرف المؤسسات الرسمية المعنية، بحسب بيان الغرفة.

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