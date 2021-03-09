الجزائر.. جدل حول مشروع قانون يجيز سحب الجنسية من مواطنين مقيمين خارج البلاد

تستضيف دنيا نوار في هذه الحلقة من “النقاش المغاربي” المحلل السياسي غازي معلى، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائرعبد الحق بن سعدي، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش في المغرب إدريس الغريني، للحديث عن أهم ثلاث قضايا شغلت الرأي العام المغاربي، والبداية من ليبيا، وشبهة تقديم رشاوى لشراء أصوات مشاركين في ملتقى الحوار السياسي، فهل تعصف الشبهات بتشكيل الحكومة الحالي. ومن ليبيا إلى الجزائر، حيث الجدل الواسع بشأن مشروع قانون الذي قدمته الحكومة لإجازة سحب الجنسية من بعض المواطنين المقيمين في الخارج في حال ثبوت تورطهم في شبهات إرهابية، والنهاية من المغرب، ومستقبل العلاقات الألمانية مع المملكة.

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