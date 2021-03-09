سيالة يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي مستجدات مسار الحوار السياسي

ليبيا – استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بمكتبه في ديوان وزارة الخارجية رامون بليكوا بصفته مبعوث الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ومبعوث وزيرة الخارجية الإسبانية لشؤون حوار الثقافات، وسعادة السفير الإسباني في ليبيا خافيير غارثيا لاراتشي ونائبه السيد خورخي ابيلا ليثيرنثو.

سفير الاتحاد الأوروبي قام وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة باستعراض الخطوط العريضة لمشروع أوروبي للمصالحة على المستوى المحلي والوطني، الذي يمكن أن يكون أساسًا في المستقبل لخارطة طريق بمساعدة الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى ترتكز على الربط بين التنمية والأمن، ومنع نشوب النزاعات لتعزيز نظام ديمقراطي وشامل.

وتناول اللقاء مستجدات مسار الحوار السياسي، والدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في إرساء دعائم السلم والاستقرار في ليبيا، ومدى أهميته لدول أوروبا وحوض المتوسط.

وأكد السفير على استمرار الدعم الأوروبي لليبيا واستعداد الاتحاد للمساعدة والتعاون مع الجانب الليبي في تنظيم الانتخابات المقبلة المزمع البدء فيها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية