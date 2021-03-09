السفير التركي لـ سيالة: شركاتنا جاهزة ومستعدة للعودة إلى ليبيا بأسرع وقت

ليبيا – استلم وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة أمس الإثنين نسخة من أوراق اعتماد السفير التركي الجديد “كنعان يلمز”.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التاعب للوزارة عمق العلاقات الليبية التركية، وتعزيزها في مختلف المجالات والإشادة بدعم تركيا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأشار سيالة إلى أهمية عودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا، والمساهمة في إعادة الإعمار على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في العام الماضي.

وأكد السفير التركي بأن الشركات التركية جاهزة ومستعدة للعودة إلى ليبيا والمساهمة في مشاريع التنمية في أسرع وقت ممكن؛ خاصة في مجالات البناء والتشييد والبنى التحتية، وأنها تتفاوض مع الأجهزة التنفيذية الليبية المختصة بهذا الشان.

وحضر اللقاء محمد علي الزناتي مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا وأحمد الذيب مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية