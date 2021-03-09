ليبيا الان

المسماري: الحكومة المقترحة من الدبيبة موسعة ولا تراعي المدة الزمنية الممنوحة لها

تم النشر منذُ 24 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي سلطنة المسماري أمس الإثنين إن الحكومة المقترحة من عبد الحميد الدبيبة موسعة، ولا تراعي المدة الزمنية الممنوحة لها ومتطلبات توحيد مؤسسات الدولة.

المسماري وفي كلمتها خلال جلسة النواب المنعقدة في مدينة سرت وفقًا لموقع شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، دعت الدبيبة إلى ألّا يتعدى على اختصاصات البرلمان.

وأشارت إلى أنها لا تحمله مسؤولية تشكيل حكومة موسعة؛ ولكن توجه لومها لأعضاء مجلس النواب.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • السيد / أدبيبة قالها صراحة انه لم يختار الا وزير واحد من حوالي 37 ؟؟!!! والباقي من بعض السادة النواب الذين يريدون المنفعة الشخصية لهم والي اقاربهم واحبائهم …لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…وكأن ليبيا موقع للايجار وليس وطنهم….اللهم وفق كل مخلص لوطنه يارب العالمين ….

    رد