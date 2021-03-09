الحويج يجتمع مع اللجنة الوطنية لمنح أذونات العمل للمنظمات الدولية غير الحكومية

ليبيا – ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بمنح أذونات العمل للمنظمات الدولية غير الحكومية.

الاجتماع استعرض وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة جدول الأعمال الذي تمحور حول مراجعة وتصحيح وتسوية أوضاع المنظمات الدولية غير الحكومية وتنظيم عملها؛ من خلال اللجنة الوطنية المشكلة وفقًا لقرار وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2019، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمنح أذونات العمل للمنظمات الأجنبية.

وتم التأكيد على ضرورة توحيد العمل وفقًا للاتفاق بأن يكون منح الأذونات والتجديدات عن طريق اللجنة الوطنية لمنح أذونات العمل للمنظمات الدولية غير الحكومية، وأن تكون إجراءات التسجيل من خلال مفوضية المجتمع المدني. هذا وقد تم الاتفاق على إعداد وتصميم نموذج موحد بالخصوص.

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