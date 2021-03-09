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ليبيا: البرلمان يواصل جلساته للتصويت على حكومة دبيبة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يعقد النواب الليبيون الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي جلسة بمدينة سرت بهدف منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يواصل النواب في هذه الجلسة أسئلتهم لدبيبة حول برنامج حكومته أو تقديم الانتقادات للحكومة وخططها، استكمالا لجلسة الاثنين التي علقت بعد ثلاث ساعات من المداولات. وتم تكليف دبيبة برئاسة الحكومة مطلع شباط/فبراير بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات عامة في كاون الأول/ديسمبر.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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