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شلوف: مصير حكومة الدبيبة غامض… وكل الخلافات تتمحور حول المناصب

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي ورئيس مؤسسة السلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف إن مصير حكومة عبدالحميد الدبيبة غامض.

شلوف وفي تصريحات خاصة لموقع “العربية .نت” اليوم الثلاثاء، أوضح أن كل الخلافات تتمحور حول المناصب، مبينًا أن نواب البرلمان انقسموا بين شقّ يدعم منح الثقة للحكومة لأنه نجح في الحصول على وزارات، وشقّ ثانٍ ما يزال بصدد التفاوض للحصول على مكاسب شخصية، من خلال الدفع نحو تعديل التشكيلة الوزارية المقترحة، وتكتل آخر رافض للحكومة لأنه لم ينل فيها حصته.

وتابع شلوف قائلًا: إن مفاوضات ومساومات الساعات القادمة ستحدد مصير ومستقبل الحكومة، مستبعدًا أن يتم منحها الثقة في جلسة اليوم، متوقعًا أن تطول المفاوضات والنقاشات يومين أو أكثر.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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