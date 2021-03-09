الترجمان: الجهود الدؤوبة التي يبذلها معيتيق تأتي في إطار تحضير أوراقه لخوض غمار الانتخابات المقبلة

ليبيا – توقع المحلل السياسي الليبي ورئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان أن تكون الجهود الدؤوبة التي بذلها عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق في الفترة الماضية وإلى الآن، والتي كان أبرزها اتفاق عودة إنتاج وتصدير النفط، في إطار تحضير أوراقه لخوض غمار الانتخابات المقبلة.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: “الرجل بخبرته السياسية وتجربته في الحكم لن يرتضي بأقل من منصب رئيس الوزراء، وهناك آخرون أيضًا قد يرشحون أنفسهم في الانتخابات المقبلة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية