اوحيدة: حكومة الوفاق ما تزال تسعى لتحريض قيادات بعينها لإفشال المشهد السياسي

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أنه رغم ترحيب بعض القوى الخارجية بالسلطة الجديدة، فإن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج ما تزال تسعى لتحريض قيادات بعينها لإفشال المشهد، لما ينتابها من توجس حول إمكانية خروج ليبيا من مربع وصايتها إذا ما استقرت أوضاع البلاد تدريجيًا، وذهب الجميع نحو الانتخابات.

اوحيدة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: إن الجميع رصد كيف حاول بعض الشخصيات مرارًا قبل تقديم عبدالحميد الدبيبة التشكيلة الوزارية لمجلس النواب أن يفرضوا أنفسهم عليها، وكيف حاول آخرون خلق وضع جديد خاص بهم على الأرض من خلال تأسيس كيانات وأجهزة.

ولفت عضو البرلمان إلى أن وجود تلك الشخصيات بالمشهد كان وما يزال يتم بالتنسيق وبدعم دول خارجية منخرطة في الأزمة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية