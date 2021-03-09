الناطق باسم حكومة الوحدة: 6 مرتكزات رئيسية في اختيار التشكيل.. والدبيبة صاحب حقيبة الدفاع

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن التشكيل المقترح الحكومة تمحور حول 6 مرتكزات رئيسية هي التنوع دون الإخلال بمسألة الكفاءة، وتمثيل المرأة والشباب، وتحقيق اللامركزية، والإدارة العادلة للثروات.

وأضاف حمودة، هناك 26 وزارة في الحكومة وليس 35 وزارة كما يروج، إضافة إلى 6 وزراء دولة يعتبرون مستشارين ولهم مقعد في مجلس الوزراء، حسب كلمته أمام جلسة مجلس النواب في سرت، اليوم الثلاثاء.

وتابع: «جرى اختيار ممثلين عن الدوائر الـ 13 في ليبيا، وبقت وزارة الدفاع شاغرة، وسيكون رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة صاحب الحقيبة حتى التوافق على وزير دفاع مع المجلس الرئاسي».

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