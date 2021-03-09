الدبيبة: المرتزقة خنجر في ظهر الليبيين

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهر الليبيين، ولابد من تحرر البلاد منهم.

وتابع: «الأمر ليس بالهين، ويحتاج إلى الحكمة، وليس بالأبواق والحديث الإعلامي، واليوم سيادتنا منتهكة ولدينا 20 ألف مرتزق في البلاد كما كشفت التقارير الأممية»، حسب كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وأكمل: «يلزمنا الاتفاق مع الدول وفق مبدأ المصالح.. الانتهاكات الأجنبية تنتهك السيادة الوطنية، وأول تفكيرنا كيفية أن نواجه الأمر بروية وحكمة».

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