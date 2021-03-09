الدبيبه: لم أختار سوى وزير واحد في الحكومة المقترحة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أنه لم يختار سوى وزير واحد في حكومته مبينا أنه كان يفضل تشكيل حكومة مصغيرة لكنه راعى التوازنات السياسية والجغرافية لتحقيق وحدة ليبيا عبر مشاركة الجميع مؤكدا أنه لا يعرف بعض الوزراء المقترحين لكنه يثق في النواب الذين رشحوهم له.

وأضاف الدبيبه في كلمته أمام مجلس النواب اشترطنا أن أي مرشح لا يستطيع التنقل في كامل ليبيا سيكون غير مناسب مبينا أن الوزراء المرشحين سيخدمون كامل ليبيا كما أن أي شخص تولى حقيبة وزارية في الحكومات السابقة لن يشارك في الحكومة الحالية التي تقدمت لها 3000 سيرة ذاتية جرى التحقق من 2400 منها.

وشدد الدبيبه على أنه ليس جهوي وأنه سيتوجه لبنغازي بعد حصوله على الثقة من مجلس النواب مشيرا إلى ضرورة اختيار لجنة مكافحة فساد وتوحيد المؤسسات المنقسمة معتبرا أن مؤسسات الدولة السيادية هي الأساس ولن يتم اللجوء لجسم مشكوك فيه.

وأشار الدبيبه إلى أن المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهر ليبيا ولابد من العمل على التحرر منها بحكمة وهدوء فالأمر ليس هين

ولفت الدبيبه إلى أن الأطراف المتصارعة سعت وراء وزارة الدفاع لذلك تقرر أن تكون شاغرة مؤقتا لحين الاتفاق على من يتولاها.

وقال الدبيبه إن حالة الحرب والاحتراب كانت أول الصعوبات التي واجهت تشكيل الحكومة بالإضافة لوجود برلمانين مشيرا إلى أن الاقتصاد الليبي صفر حيث أن العالم يقيس الاقتصاد بعدد الرافعات العاملة في البلاد ففي عام 2009 كان هناك 18 ألف رافعة أما اليوم فلا توجد رافعة واحدة.