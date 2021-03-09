بمناسبة يوم المرأة.. الخطوط الأفريقية تُسيّر رحلةً بطاقم نسائي

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؛ انطلقت رحلة شركة الخطوط الجوية الأفريقية بطاقم نسائي بالكامل، تحت شعار “نساؤنا نوارس الجو”.

الرحلة؛ تولت فيها الكابتن طيار ليلى الجرنازي، قيادة الطائرة، بمساعدة الكابتن طيار السيدة كلثوم البوسيفي، وتحت إشراف ومتابعة فنية من قبل السيدات بالترحيل الجوي والسلامة الجوية والإدارة الفنية، إضافةً إلى طاقم نسائي من المضيفات.

وجاءت هذه البادرة؛ بهدف إبراز الدور المهمّ الذي تؤديه المرأة في تسيير أعمال قطاع الطيران في ليبيا.

من جهته، هنّأ مدير عام الشركة خليل المجعي كافة العاملات بالشركة، مُعبرًّا عن فخر واعتزاز الخطوط الجوية الأفريقية بالدور الذي تضطلع به الكوادر النسائية داخل الشركة، وتُعلي قيمة المهام التي تنفذها لتزيّن مراكب السماء والبناء، والذي ساهم في الرفع من مستوى الشركة وتعزيز مكانتها التنافسية.

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