لمياء بوسدرة المدعومة من «الجماعة المقاتلة» أول المغادرين من «حكومة الدبيبة»

باتت لمياء بوسدرة، والتي كانت مرشحة لحقيبة وزارة الخارجية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، أول المغادرين لقائمة الحكومة

وعلمت «الساعة 24» من مصادرها، أن لمياء بوسدرة، المدعومة من الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب ويقودها الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، تم رفض تواجدها في حكومة الدبيبة بشكل قاطع، نظرا لعلاقاتها المتطرفة مع جهات إرهابية.

وكانت بوسدرة قد قالت في بيان مصور، اطلعت عليه «الساعة 24»: “إنه لا يُزايد علينا إلا من زاد علمًا ولا يُنقص مِنا كيّد الكائدين، وترشيحنا الذي نثمنه عاليًا ونهديه لكل نساء وشابات ليبيا متمنين أن تعتلي هذا المنصب من تستحقه، فنحن لم نبتغيه منصبًا بقدر ابتغائه مكانة للمرأة الليبية”.

وأضافت “يشرفني أن أكون جزءًا من هذا المشهد العظيم، ولا يعنينا أن نكون على سدته، لنكمل مسيرة سيدات فاضلات في الماضي والحاضر والمستقبل، وأطل عليكم وحملات شعواء تطلق نحونا، ولا يزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة، لأنها مبنية على عروش خاوية، فلا يزايد علينا إلا من زاد علمًا ولا ينقص منا كيد الكائدين”.

وتابعت “ها قد حان الوقت للعمل ولرأب الصدع، كما يقول الله تعالى وأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”، خاتمة أنها تهنئ كل نساء ليبيا في اليوم العالمي للمرأة بتكريمها باعتلاء منصب وزير الخارجية لأول مرة في تاريخ ليبيا والله ولي التوفيق”.

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت أن وزارة الخارجية- التي من المفترض بأنها ووفقًا لنظام المحاصصة بين ” الأقاليم” ستكون من حصة الشرق- ترشحت لها قيادية عن المرأة في حزب الوطن بقيادة عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقا، وهي لمياء أبوسدرة، موضحة أن الدبيبة قبل بترشحها مع مزيد من التشاور.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن بلحاج وعلي الصلابي- القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة، والمدرج على قوائم الإرهاب العربية- و”جهة دولية” قد دفعوا بلمياء أبوسدرة، إلى عبدالحميد الدبيبة عبر بعض المقربين بدعوى أنها من الشرق أولًا، وتمثل المرأة ثانيًا، وهو ما يعتبر ترضية لعضوات الحوار ومجلس النواب اللواتي يطالبن بحصص للمرأة حتى تكون من نصيب نساء مستقلات.

وبالعودة إلى سجل أبوسدرة، فنجد إنها خريجة من كلية الهندسة الكهربائية بجامعة بنغازي وهي منقطعة عن المدينة منذ سنوات، وقد شغلت منصب وكيل وزارة الإعلام ( 2013 – 2014 ) في حكومة علي زيدان، إضافة لعدة وظائف في بقية الحكومات بينها عضوة في لجنة السجناء الليبيين (الجهاديين ) في العراق، لذا فهي توصف لدى بعض عضوات مجلس النواب بأنها غير مستقلة وبالتالي هي من اللواتي لا يجب ترشيحهن في حكومة الوحدة التي جاءت بعد حرب ضروس.

وخاضت أبوسدرة، في 2012، انتخابات المؤتمر الوطني العام عن حزب الوطن ( دائرة بنغازي) رفقة عدد من المرشحين بينهم محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الحالي، وسقط حزب الوطن في انتخابات المؤتمر الوطني العام، بهزيمة نكراء انتهت بـ”صفر مقاعد” بما في ذلك قائمة حزب الوطن عن بنغازي التي تصدرتها لمياء أبوسدرة، وقد استمرت عقبها في مواقعها بالحزب متبنية سياساته ورؤيته رئيسه في مختلف المحافل.

فيما واصلت أبوسدرة، في العمل الحزبي في كواليس حزب الوطن بقيادة بلحاج، وبعد تشكيل حكومة الوفاق وتعيين إيمان بن يونس وزيرة دولة لشؤون هيكلة المؤسسات، وهي وزارة توصف بـ”الفاشلة وعديمة الجدوى” عملت أبوسدرة مستشارة لهذه الوزارة حتى تاريخه.

ورغم ممارستها للعمل السياسي، إلا أنها لم يسبق لها أن عملت في السلك الدبلوماسي رغم ظهورها المستمر في المحافل الدولية والإقليمية بصفتها ناشطة تارة، أو قيادية في حزب الوطن تارة أخرى كما حدث في لندن شهر أكتوبر 2015 في الاجتماع الذي دعت له الحكومة البريطانية لبحث دعم حكومة الوفاق.

فضلا عن أنها طالتها انتقادات لاذعة، في انتخابات سنة 2012، بسبب وضع صورتها في مقدمة دعاية المرشحين دون حجاب وكان الجدل غير متعلق بالحجاب من عدمه، بل بقبولها أن تُستخدم كواجهة توحي بانفتاح هذا الحزب الإسلامي لإبعاد الشبهات عنه بعد حملة إعلامية شرسة ربطت بين رئيسه والإرهاب من جهة، والجماعة المقاتلة التي كان أميرها من جهة، بل إن الجدل قد امتد أيضًا إلى لون الشعار الذي رُبط بلون علم دولة قطر واشتهر وقتها بتندر طاله ضمن برنامج “كلامنكوف” الذي كان يذاع عبر واحدة من أشهر محطات الراديو وقتها “راديو زوون”.