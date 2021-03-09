الدبيبة: هناك تدخلات خارجية بخصوص حقيبة «الدفاع».. وسنقدم اسما مقترحا لتولي «الخارجية» خلال ساعة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد الدبيبة، إن هناك شبه انسداد في تعيين وزيرًا للدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، لافتًا إلى «وجود صراع محتدم على هذه الحقيبة إضافة إلى تدخلات خارجية».

وأضاف الدبيبة خلال كلمة أمام مجلس النواب المنعقد في سرت، اليوم الثلاثاء،: «هناك شبهة انسداد في تعيين شخص بعينه ومن منطقة معينة في وزارة الدفاع وهناك أطراف خارجية تتدخل في هذا الموضوع».

وتحدث عن وجود اختلاف بينه وبين المجلس الرئاسي بخصوص الشخصية المختارة لتولي حقيبة وزارة الخارجية، متوقعًا التواصل إلى اسم مقترح بالتوافق بين الطرفين خلال الساعة القادمة.

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