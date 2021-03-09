بالأسماء.. التشكيلة الوزارية المقترحة من رئيس الحكومة

أعلن المتحدث باسم رئاسة الحكومة محمد حمودة أمام مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة سرت التشكيلة الوزارية المقترحة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وتضمنت التشكيلة الحكومية الأسماء التالية نائب رئيس الوزراء: حسين عطية عبدالحفيظ القطراني نائب رئيس الوزراء: رمضان أحمد بوجناح وزير الزراعة: حمد عبدالرزاق طاهر المريمي وزير الموارد المالية: طارق عبدالسلام مصطفى أبوفليقة وزير الثروة الحيوانية والبحرية: توفيق سعيد مفتاح الدرسي وزير الرياضة: عبدالشفيع حسين محمد الجويفي وزير التخطيط: كامل بريك الحاسي وزير الصحة: علي محمد مفتاح الزناتي وزير التربية والتعليم: موسى محمد المقريف وزير السياحة والصناعات التقليدية: عبدالسلام عبدالله اللاهي تيكي وزير الداخلية: خالد التيجاني مازن وزير البيئة: إبراهيم العربي منير وزير العمل والتأهيل: علي العابد الرضا أبوعزوم وزير الشؤون الاجتماعية: وفاء أبوبكر محمد الكيلاني وزير الثقافة والتنمية المعرفية: مبروكة توفي عثمان أوكي وزير التعليم العالي والبحث العلمي: عمران محمد عبدالنبي القيب وزير التعليم التقني والفني: يخلف سعيد سيفاو وزير الصناعة والمعادن: أحمد علي محمد عمر وزير العدل: حليمة إبراهيم عبدالرحمن وزير الخدمة المدنية: عبدالفتاح صالح محمد الخوجة وزير المواصلات: محمد سالم الشهوبي وزير الإسكان والتعمير: زهير أحمد محمود وزير الحكم المحلي: بدر الدين الصادق التومي وزير الشباب: فتح الله عبداللطيف الزني وزير الاقتصاد والتجارة: عمر علي العجيلي وزير النفط والغاز: محمد أحمد محمد عون وزير المالية: خالد المبروك عبدالله وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان: أحمد فرج محجوب أبوخزام وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية: وليد عمار محمد محمد عمار وزير الدولة لشؤون الهجرة: اجديد معتوق اجديد وزير الدولة لشؤون رئيس ومجلس الوزراء: عادل جمعة عامر وزير الدولة لشؤون المرأة: حورية خليفة ميلود وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: سلامة إبراهيم الغويل

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