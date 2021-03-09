النائب جبريل أوحيدة: حكومة الدبيبة حكومة مجموعة بعينها 

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قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة اليوم الثلاثاء إن تشكيلة لحكومة الحالية التي قدمها عبدالحميد الدبيبة هي حكومة مجموعة بعينها.

وطالب أوحيدة خلال جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة إحالة الأسماء التي عليها ملاحظات في تشكيل الحكومة إلى جهات قانونية مختصة لفحصها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الجنوب الشرقي يحتج على التشكيل الوزاري كونه لم يتمثل فيها

ودعا أوحيدة إلى انتظار تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اتهامات الفساد التي شابت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتساءل عضو مجلس النواب إذا كان الدبيبة قد رد على ملاحظات وعدل تشكيلته أم تكرر نفس الملاحظات وينتظر النواب حضوره.