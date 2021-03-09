الدبيبه: لن أستبعد مزدوجي الجنسية إلا بتشريع واضح

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أنه لن يفرض استبعاد مزدوجي الجنسية من تولي مناصب إلا بتشريع واضح من مجلس النواب

وبين الدبيبه خلال رده على تساؤلات النواب المجتمعين في مدينة سرت لبحث منح الثقة للحكومة أنه بمجرد استلام الحكومة لعملها سنحصل على مليون ونصف جرعة من لقاح كورونا مضيفا أنه سيجري توفير لقاح كورونا بأي ثمن في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الدبيبه أنه سيكون هناك توزيع عادل للموازنة العامة بشكل منظم على كافة مناطق ليبيا مبينا أن حماية الحدود واجب وطني مضيفا لدينا مشاريع اقتصادية للشباب في كامل ليبيا

ولفت الدبيبه أن تسمية شاغلي منصبي وزير الدفاع والخارجية سيتم بالتشاور مع المجلس الرئاسي موضحا أنه كان هناك شبه انسداد في تعيين وزير للدفاع بسبب وجود صراع محتدم على هذه الحقيبة إضافة إلى تدخلات خارجية