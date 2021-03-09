صالح يطلع على المشكلات الخدمية في سرت

اطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت على المشاكل الخدمية بالمدينة من نقص الوقود والسيولة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح أشاد بالدور الجهادي والتاريخي لمدينة سرت وأهمية الموقع الجغرافي لها واطلع على المشاكل الخدمية بالمدينة من نقص الوقود والسيولة و غيرها من المشاكل ليتم معالجتها وحلها مع السلطات التنفيذية .

وأثنى صالح على استقبال مدينة سرت واحتضانها لجلسة مجلس النواب لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية .

وحضر اللقاء أعضاء مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية وحسن الزرقا ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري بالإضافة إلى رئيس المجلس التسييري للبلدية.