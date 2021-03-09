ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

09 March, 2021

قضت محكمة في مالطا برفع الحجز نهائيا عن طائرتين ليبيتين، بعد 5 سنوات من احتجازهما بسبب الديون.

و أكد بيان صادر عن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بليبيا أن مالطا رفعت الحجز النهائي على طائرتين ليبيتين نوع غلوبال (5000)، بعد خمس سنوات من احتجازهما بسبب الديون.

وقال البيان إن إدارة الشركة المتحدة للطيران قد تلقت الأحد إشعاراً من محكمة في مالطا يؤكد رفع الحجز النهائي عن الطائرتين.

ولفت البيان إلى أنه ومن تاريخ هذا الحكم فإن الطائرتين تعتبران ملكا خالصا للشركة الليبية وتحت إدارتها.

وعبر رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن سعادته بقرار المحكمة الذي جاء بعد جهد ومفاوضات طويلة أدت إلى تسوية الحكم.

وأوضح أن القرار جاء نتيجة لتظافر جهود كافة الأطراف وعلى رأسها المجلس الرئاسي ورئيس مجلس أمناء الصندوق ووزير المواصلات وديوان المحاسبة والشركة الأفريقية القابضة للطيران والسفارة والقنصلية الليبية بدولة مالطا، علاوة على مجلس الإدارة والمدير العام للشركة المتحدة للطيران.

يشار إلى أن هاتين الطائرتين قد تم الحجز عليهما بدولة مالطا منذ أكثر من 5 سنوات نتيجة لديون سابقة لم يتم تسويتها بسبب إجراءات إدارية خارجة عن سيطرة الشركة.