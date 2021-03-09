ورشة عمل حول تبوؤ المرأة المراكز القيادية بمدينة جالو 

أقامت جمعية اللبة النسائية بمدينة جالو، ورشة عمل حول تبوؤ المرأة المراكز القيادية بالمدينة والمعوقات التي تواجهها وسبل حلها.

وشاركت في الورشة التي احتضنتها قاعة صندوق الضمان الاجتماعي الواحات، نخبة من النساء القياديات بمدينة جالو، وبعض المنظمات النسائية، وتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص المرأة وعدم إقصائها أو تهميشها، وضرورة إقحامها في المناصب العليا في المدن وعلى مستوى الدولة بما تمتلكه من مؤهلات تؤهلها لتقلد هذه المناصب.

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