ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سبها |

09 March, 2021

أعلن فرع سبها لمكافحة الأمراض توقف العمل بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالفرع وبشكل جزئي، وذلك لتعرض جل العاملين بالمختبر وفرع المركز للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخروج بعض الأجهزة عن العمل نتيجة أعطال فنية طارئة.

وقال المركز إن إدارته تسعى جاهدة للتغلب على هذه الصعوبات بأسرع وقت ممكن، كما أشار المركز إلى توقف الفرع عن إصدار البطاقات الصحية واستقبال المرضى نتيجة تقلص عدد العاملين بالفرع، حتى إشعار آخر.

كما أكد المركز عجز مراكز العزل المحدودة الإمكانيات من حيث الأسرة وإمدادات الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي والعناصر الطبية، ما ينذر بانهيار الوضع الصحي في عموم المنطقة، مناشدا المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الصحية، والكف عن إقامة التجمعات، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.