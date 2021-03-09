بادي يحذر من دخول موجة كبيرة من الفيروس في ظل نقص أجهزة التنفس الصناعي

حذر مدير الشؤون الطبية بمركز العزل بالمعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة احميدة بادي، من دخول موجة كبيرة من فيروس كورونا إلى المدينة نتيجة المهرجانات والاحتفالات، وعدم المبالاة من المسؤولين والمواطنين.

وأضاف بادي في تصريح أن مركز العزل يعاني من قلة السعة السريرية، إضافة إلى امتلاء غرف العناية كما هو الحال في مركز العزل ازريق، لافتا إلى أن استمرار عدد الحالات في التزايد بهذه الطريقة سيجعل من الصعوبة بمكان استقبال الحالات وزيادة السعة السريرية بسبب نقص أجهزة التنفس الصناعي.

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