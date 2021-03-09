تونس: تعليق الطيران مع ليبيا سبب خسائر كبيرة وعودة الحركة الجوية أبريل القادم

أكد وزير النقل التونسي معز شقشوق إن من بين أولويات بلاده استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا في شهر أبريل القادم.

وأوضح «شقشوق» خلال جلسة استماع له بلجنة مكافحة الفساد بمجلس النواب التونسي نقله راديو «شمس إف إم» أن تعليق النشاط مع ليبيا وأسعار الوقود وسعر الصرف أثرت على الوضعية المالية لشركة الخطوط الجوية التونسية «التونيسار».

ولفت إلى أن السوق الليبية تمثل حوالي 20% وأحيانًا توفر 30% من الدخل التونسي، مشيرا إلى أن هذا التعليق هو أحد أسباب مشاكل الشركة لاسيما أن السوق الليبية تمثل ما بين عشرين إلى ثلاثين بالمائة من مداخيل تونس.

وذكر شقشوق أن حجم خسائر الطيران التونسي نحو ثلاثمائة مليون دينار تونسي في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت إدارة مطار صفاقس الدولي في ديسمبر الماضي، استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا من خلال مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس بعد توقف دام حوالي عشرة أشهر.