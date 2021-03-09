ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

09 March, 2021

ندد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء ،بما وصفها بأنها “حملة شرسة” تهدف إلى “تدمير” البلاد، تزامناً مع شبهات الفساد التي تخيم على العملية السياسية التي أدت إلى تكليفه.

وقال الدبيبة في كلمته في جلسة البرلمان في سرت داعياً النواب إلى منح حكومته الثقة “ليس أمامنا من خيار سوى أن نتفق … من أجل مستقبل أطفالنا ، هدفي الأول اختيار الأشخاص الذين يمكنني العمل معهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه”.

وعن الحملة التي طالته بسبب مزاعم الفساد، قال إنه “مستعد لتقبل أي مساءلة، … لا أعرف سوى العدل”، مؤكداً أهمية الابتعاد عن “عوائق التمثيل” في إشارة لتشكيلته الوزارية التي تعرضت للجدل ورفضها بعض النواب.

وشدد الدبيبة على ضرورة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد. معلنا عن تعديل التشكيلة الوزارية التي طرحها على مجلس النواب،بإزاحة الأسماء الجدلية التي واجهت اعتراضات وانتقادات برلمانية وشعبية.

وطالت التعديلات منصب نائب رئيس الوزراء بتعيين حسين عطية القطراني بدلا عن صقر بوجواري، إلى جانب التخلي عن لمياء بو سدرة المرشحة لتولي حقيبة وزارة الخارجية وتركها شاغرة إلى حين تسميتها بالتشاور بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي، كما تمّ إزاحة مارن التائب من منصب وزير دولة لشؤون المرأة، وتغيير وزير الصحة المقترح خالد الجازوي بعلي الزناتي.

وتحدث الدبيبة خلال كلمة أمام البرلمان عن المعوقات والضغوطات التي اعترضته خلال فترة تشكيل الحكومة، مضيفا أن المحاصصة والتوازنات فرضت نفسها وأنه لم يختر إلا عضوا واحدا في الحكومة التي كان من المفروض أن يشكلها كاملة.

وانتقد الدبيبة قرار رئيس المجلس الرئاسي لـ حكومة الوفاق فايز السراج بمنعه من التواصل مع مؤسسات الدولة الحالية ومسؤوليها، وقال إن هذا القرار منعه من الأجهزة المختصة للتقصّي حول السير الذاتية للشخصيات التي تم اختيارها لتولي حقائب وزارية.

وأشار الدبيبة إلى أنه لم يكن مرتاحا لتشكيل حكومة موسعة من 27 وزيرا و6 وزراء دولة وكان يفضل أن تكون حكومة مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها 17، خاصة أنها حكومة عمل غير طويلة مهمتها الأساسية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة والوصول بالبلاد إلى انتخابات في موعدها المحدد.

وشدد على أنه لا يجب تصغير الأهداف إلى درجة حصول كل مدينة على منصب وزير أو مسؤول بالحكومة، وأن المطلوب هو التفكير بليبيا و وضعها الكارثي والذي يحتاج إلى التوافق وتجاوز الخلافات والانقسامات.