السايح يبحث مع الحافي الإجراءات القانونية للاستحقاقات الانتخابية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، الإجراءات القانونية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر عقدها هذا العام.

وقالت المفوضية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المشاورات عُقدت بحضور كبير مستشاري الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانتو ليتتش.

– المشري يناقش مع السايح والحافي استعدادات الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات

ونهاية فبراير، ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع المستشار محمد الحافي، وعماد السايح، الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن الاجتماع أتي «في إطار جهود المجلس الأعلى للدولة وحرصه على إجراء الاستحقاق الدستوري المُنجز من قِبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة في موعدها المحدّد على أسس قانونية سليمة ومتينة».

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