رسالة للإتحاد الأوروبي تلوح بعقوبات ضد معرقلي العملية السياسية وتدعم استكمال 5+5 كاملًا

ليبيا – قال دبلوماسيون في بعثة الاتحاد الأوروبي أن الإتحاد سيسعى الى اصدار عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا .

وأضافت ذات المصادر في رسالة تلقتها المرصد أن الإتحاد الأوروبي سيعمل على فرض عقوبات من خلاله ومن خلال الأمم المتحدة على معرقلي العملية السياسية .

وأضافت الرسالة : ” رحب الاتحاد الاوروبي بانعقاد والتئام مجلس النواب مجددًا ، ويأمل منه انجاز الاستحقاقات المطلوبة وصولاً الى انتخابات ديسمبر القادم ” .

وأكدت الرسالة أن الإتحاد الأوروبي متطلع الى حكومة موحدة لليبيا تطلع بتوحيد المؤسسات وتلبية الحاجات الملحة للشعب الليبي على مختلف الصعد ولاسيما الصحي اثر تفشي وباء كورونا ( كوفيد 19 ) .

كما عبرت الرسالة عن دعم الاتحاد الاوروبي القوي لمنجزات عمل لجنة 5+5 آملة استكمال بقية بنوده بما فيها اخراج كافة المرتزقة والقوات الاجنبية من ليبيا وفتح الطرق والمطارات وتوحيد المؤسسات العسكرية .

يتبع …

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية