المشير حفتر يلتقي وفدا من أعيان ومشايخ الطوارق

بحث القائد العام للجيش، المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، اليوم الثلاثاء، مع وفد من أعيان ومشايخ وممثلي التركيبة الاجتماعية لقبائل الطوراق أوضاع الجنوب.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان، إن المشير خليفة حفتر تحدث خلال الاجتماع عن «الجهد المبذول من قبل القوات المسلحة في تأمين حدود البلاد ونشر دوريات مستمر على طول الصحراء»، وأثني على «دور قبائل الطوارق ودعمهم المستمر لقواتهم المسلحة».

– المشير حفتر يستقبل وفداً من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق

وسبق أن التقى المشير حفتر في أكتوبر الماضي، مع وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق، ونبه إلى أهمية دور القبائل الليبية في «حرب القوات المسلحة القائمة لتخليص البلاد وحمايتها من شر الجماعات الإرهابية والمتطرفة».

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