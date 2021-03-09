انطلاق عمليات المسح الميداني بمدارس طبرق

أفادت إدارة الخدمات الصحية طبرق، ببدء عمليات المسح الميداني وعمليات المسح العشوائي في عدد من المدارس، وذلك بعيد اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمكافحة وباء كورونا مع بعض المسؤولين من ذوي الاختصاص.

يشار إلى أن عدد المدارس المستهدفة بعمليات المسح العشوائي بلغ 44 مدرسة، كما شملت عددا من المدرسين لبعض المدارس بالفترة المسائية، بغية رفع نسبة الفحوص المختبرية اللازمة من فيروس كورونا حفاظا على سلامة الطلاب، وللتأكد من خلو المؤسسات التعليمية من الفيروس.

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