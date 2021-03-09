عقيلة يدعو الدبيبة إلى تشكيل الحكومة بـ«إرادته الحرة» وتقديمها «مكتملة» لـ«النواب» غدا

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد الدبيبة لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدًا الأربعاء إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة.

جاء ذلك خلال مداخلة لعقيلة خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم بسرت، والتي حضرها الدبيبة لعرض تشكيلته الحكومية على أعضاء المجلس.

وقال صالح موجهًا حديثة للدبيبة:« هناك من يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك من يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة»، ودعاه إلى تشكيل الحكومة بـ«إرادته الحرة».

بدوره، أكد الدبيبة استعداده لتقديم باقي التشكيلة الحكومية في «ربع ساعة» شرط الحصول على تحفظات النواب لاستبدال المرشحين المتحفظ عليهم.

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