المركز الوطني يشارك في الحملة الوطنية للعودة المدرسية في جنزور

شارك المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في اليوم العلمي الخاص بالحملة الوطنية للعودة المدرسية، تحت شعار، نعود بمسؤولية .. نعود بحذر،وذلك بالتعاون مع المجلس البلدي جنزور، وبالتنسيق مع الخدمات الصحية، ومراقبة التعليم في البلدية.

وتستهدف الحملة عدة جهات صحية وتعليمية، وكذلك توعية الطلبة وأولياء أمورهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث قام فريق الحملة من المركز الوطني بالتعريف بالإجراءات الاحترازية المصاحبة لفتح المدارس، وكيفية التعامل عند ظهور حالات إصابة أو اشتباه أو مخالطة.

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