هيئة الإغاثة بنغازي تستضيف ورشة عمل بعنوان التدريب الإداري أسس ومعايير  

أخبار ليبيا24- خاص

نظمت تنسيقية مسؤولي التدريب أمس الاثنين ورشة عمل بمقر الهيئة الليبية للإغاثة في مدينة بنغازي حملت عنوان ” التدريب الإداري أسس ومعايير”.

وقالت رئيس قسم التدريب بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية أسماء الجارد إن ورشة العمل كانت ليوم واحد واستهدفت مسؤولي التدريب وكل من له علاقة بالتدريب والتطوير في المؤسسات العامة.

وأضافت الجارد في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن الورشة قدمها المحاضر سامي الترهوني مراقب إدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة الوطنية للنفط وشهدت مشاركة مايقرب 20 متدربًا.

وعن محاور الورشة أوضحت رئيس القسم أن المحاور كانت مقدمة في التدريب ومقدمة عن الآيزو والمواصفة 10015 الخاصة بإدارات التدريب والمواصفة 29993 الخاصة بمراكز التدريب.

وختمت الجارد أيضا اعتمدت ورشة العمل بمعايير المدرب ومعايير الحقيبة التدريبية ومعايير المكان إضافة إلى تقييم العملية التدريبية.