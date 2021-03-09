«السايح» يبحث مع «الحافي» الإجراءات القانونية للانتخابات

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، الإجراءات القانونية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر عقدها هذا العام.

وذكرت المفوضية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المشاورات عُقدت بحضور كبير مستشاري الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانتو ليتتش.

وأكدت أن الاجتماع انعقد بمقر المجلس الأعلى للقضاء، وبحث جملة من المسائل القانونية المتعلقة بالاستحقاقات القادمة، من أبرزها موضوع الطعون والنزاعات واستعراض التجارب والنصوص القانونية التي وضعت للعمل في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع مدى إمكانية تطوير النصوص ذات العلاقة، والتي يجب أن تتضمنها القوانين القادمة، حتى تكون مهيئة لضمان حق التقاضي الذي يجب أن يكون متاحاً لذوي المصلحة في الاستحقاق القادم، وإضفاء طابع النزاهة والشفافية على نتائجها.