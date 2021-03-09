المشري يؤكد على مبدأ الشراكة بين مجلسي النواب والدولة حول التعديل الدستوري

دعا رئيس مجلس الدولة، خالد المشري تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت، مجلس النواب لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، مبديا أمله في العودة خلال جلسة البرلمان المنعقدة في سرت للاستحقاقات القادمة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

وأشار المشري وفي بيان وجهه لرئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى أن جلسة أمس تناولت التصويت على تعديل دستوري يمس الاتفاق السياسي.

حيث أكد على مبدأ الشراكة بين مجلسي النواب والدولة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي في حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم إقراره نهائيا ودون تعديل من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري، كما أكد أن مجلس الدولة سيتعامل بإيجابية مع مشروع التعديل المقترح.

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