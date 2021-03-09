وفاة ممرضة بـ«كورونا» في تازربو

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، وفاة حالة جديدة جراء إصابتها بفيرس «كورونا المستجد» في مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام.

وقالت اللجنة في بيانها رقم «87» المنشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الحالة من مدينة تازربو وكانت تعمل ممرضة بمركز عزل تازربو.

– «صحة الموقتة» تنعى طبيبا توفي جراء «كورونا»

ونهاية يناير الماضي، أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، وفاة طبيب يعمل بمركز بنغازي الطبي متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وخلال النصف الأول من شهر أغسطس، ثبتت إصابة ثمانية من العاملين الصحيين، على الأقل، بفيروس «كورونا» في جنوب ليبيا، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.ِ وأعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة في سبتمبر، إصابة ستة من المديرين للمرافق الصحية بالفيروس، كما تأكد خلال نفس الفترة إصابة خمسة من العناصر الطبية بمركز العزل الطبي المرج.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا