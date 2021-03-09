ليبيا: استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة بعد توقف استمر سبع سنوات

حطت الثلاثاء طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية في مطار بنغازي قادمة من مصراتة في استئناف للرحلات الجوية بين المدينتين اللتين تسيطر عليهما سلطات متنافسة، بعد تعليق للرحلات الجوية بينهما منذ نيسان/أبريل 2014. وتأتي هذه الرحلة في إطار تجسيد اتفاق بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة المشير خليفة حفتر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 برعاية أممية، ونص الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار واستئناف الرحلات الجوية الداخلية وفتح المعابر البرية الرئيسية. وتعتبر هذه الخطوة كبداية لعودة الحياة الطبيعية إلى وتيرتها في ليبيا التي مزقتها الصراعات الداخلية منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011.

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