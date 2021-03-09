ضبط سيارة مسروقة من بنغازي في مدينة الجميل 

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أكدت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء أن مركز شرطة البركة بالتعاون مع قسم البحث الجنائي الجميل يتمكنون من ضبط سيارة مسروقة.

وأضاف مكتب الإعلام في المديرية أن المواطن (م.أ.م) حضر إلى مركز شرطة البركة وأبلغ عن سرقة سيارته نوع (رنج روفر) اللون أبيض من قبل شخص يدعى (ج ف س).

وأوضح مكتب الإعلام أن السارق قام بسرقة السيارة متجهاً بها إلى مدينة الجميل غرباً وعلى الفور تم فتح محضر بخصوص الواقعة والتعميم على السيارة.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تم الاتصال من قبل رئيس مركز البركة بقسم البحث الجنائي (الجميل) والتنسيق معهم وقد تم ضبط السارق بالفعل من قبل قسم البحث الجنائي الجميل وبحوزته السيارة.

وأفاد مكتب الإعلام في المديرية أنه تم ترحيل السارق واستلامه بمطار بنينا من قبل وحدة تحريات مركز البركة وجاري العمل على إرسال السيارة وتسليمها لمالكها.