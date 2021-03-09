الحويج يناقش ملف تصحيح وتسوية أوضاع المنظمات الدولية غير الحكومية

عقدت اللجنة الوطنية لمنح أذونات العمل للمنظمات الدولية غير الحكومية، اجتماعا برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، لبحث تصحيح وتسوية أوضاع تلك المنظمات وتنظيم عملها.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة ببنغازي، بحضور رئيس مجلس مفوضية المجتمع المدني، على ضرورة توحيد العمل وفقا للاتفاق بأن يكون منح الأذونات والتجديدات عن طريق اللجنة الوطنية لمنح أذونات العمل للمنظمات الدولية غير الحكومية، وأن تكون إجراءات التسجيل من خلال مفوضية المجتمع المدني.

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