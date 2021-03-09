توزيع حوافظ المرتبات المتأخرة على فروع جهاز حرس المنشآت النفطية

جرت بمقر الإدارة المالية بجهاز حرس المنشآت النفطية أمس، عملية توزيع حوافظ مرتبات متأخرة من العام 2020، الخاصة بفروع الجهاز بالمنطقتين الوسطى والشرقية، للمندوب المالي للمنطقة الشرقية، بلقاسم امبيوة، لتوزيعها على المصارف.

وفيما يخص مرتبات الفرع الجنوبي المتأخرة عن ذات العام فسيتم توزيعها على المندوبين صباح اليوم، في حين سيتم توزيع مرتبات فرع الجهاز بالمنطقة الشرقية والجنوبية للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2019 يوم الأحد القادم، وذلك وفقا للمكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية.

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