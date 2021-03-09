موقع بريطاني: كم يكلف شراء منصب رئيس وزراء ليبيا؟

ترجمة: ياسر محمد – بوابة إفريقيا الإخبارية |

09 March, 2021

نشر موقع “ذا انفاستجاتف جورنال” المتخصص في الصحافة الاستقصائية تقريرا حول عمليات الرشوة التي شابت أختيار رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة.

وقال الموقع في 5 فبراير تم اختيار عبد الحميد الدبيبة رئيسًا للوزراء في ليبيا خلال تجمع توسطت فيه الأمم المتحدة شابته مزاعم الرشوة. يُزعم أن ابن عم عبد الحميد وصهره علي الدبيبة رئيس هيئة مقاولات البنية التحتية بالحكومية الليبية من 1989 حتى 2011 دفع لبعض الناخبين الـ 75 مبالغ تصل إلى 500 ألف دولار. وتساءل العديد من الليبيين على تويتر وفيسبوك لماذا اختارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي الدبيبة مندوبًا في المقام الأول. كان علي أحد أكثر الشخصيات المرتبطة بالفساد ، وكان موضوع العديد من المقالات في المنشورات الرئيسية. أشار تحقيق نشره موقع منظمة مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد إلى أن “السلطات الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها تعتقد أن دبيبة ربما اختلس ما بين 6 و 7 مليارات دولار … باستخدام تقنيات مثل فرض عمولات مفرطة ومنح عطاءات لشركات مرتبطة به أو يملكها سراً“.

فاجأ انتخاب عبد الحميد الكثيرين إذ أن سيرته الذاتية غير واضحة بالنسبة لرجل يبلغ من العمر 61 عامًا. وغالبًا ما تشير إليه الصحف على أنه رجل أعمال ولكن ليس من الواضح ما هي الأعمال التي شارك فيها. وبعد حصوله على شهادة الهندسة في كندا هناك عقود من السنوات فارغة بما في ذلك التسعينيات بأكملها قبل أن يصبح رئيسًا للبنية التحتية للدولة الليبية بمجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار في عام 2006 وهو المنصب الذي تم إنشاؤه خصيصا له. بالإضافة إلى ذلك كما أوضح “ذا انفاستجاتف جورنال” يبدو أن عبد الحميد قد تورط في عمليات احتيال بغرض الحصول على عمولات من الشركات التركية التي تلقت عقوده الفخمة. لكن عبد الحميد هو المفضل لدى أردوغان – الذي التقى به سراً بعد يوم أو يومين فقط من اختياره -. ولدى تركيا القوة الاستعمارية السابقة نفوذ كبير في ليبيا الآن. كما نُقل عن محلل السياسة الليبي محمد الجرح قوله “التصور أو الواقع هو أن دبيبة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأنقرة على عدد من المستويات وأن العديد من اهتماماته التجارية تمر عبر تركيا”.

الآن اطلعت “ذا انفاستجاتف جورنال” على وثائق من “العقد الضائع” في السيرة الذاتية لعبد الحميد خلال التسعينيات والتي تظهر عمولة قدرها 107 ألف دولار تم دفعها لعلي دبيبة بالتآمر مع عبد الحميد دبيبة. ربما يكون أفضل مثال على فساد علي دبيبة ويبدو أنه الدليل الوحيد الذي ظهر حتى الآن على نشاط عبد الحميد التجاري قبل سنواته في الشركة الليبية للتنمية والاستثمار.

في سياق أعمال الشركة الليبية للتنمية والاستثمار تعاقد علي مع مصنعي أثاث المكاتب. كان أحدهم مصنع أثاث المكاتب الإيطالي “فارما المحدودة . لا تزال الشركة الإيطالية موجودة حتى اليوم.

وينص خطاب تفويض مؤرخ في 11 مارس 1994 من فارما المحدودة إلى “عبد الحميد الدبيبة” على أنه سيتم دفع العمولة بمعدل 15٪ للطلبات التي تمنح للشركة من قبل الشركة الليبية للتنمية والاستثمار. وجرى تحدد حسابًا مصرفيًا في بنك ” كريدي سويس” في جنيف.

يُذكر أن الاتفاقية سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 1995 وبعد أسبوعين في 28 مارس 1994 أرسلت الشركة الإيطالية 107 ألف دولار أمريكي إلى حساب بنك “كريدي سويس” المحدد. ولكن خلافًا للافتراض الطبيعي بأن هذا الحساب يخص عبد الحميد يُظهر كشف الحساب المصرفي أن هذا الحساب يخص علي دبيبة باستخدام عنوان قبرصي. في التسعينيات كان للدبيبة إمبراطورية صغيرة في قبرص كما أفادت منظمة مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد وربما استخدم ما لا يقل عن 16 حسابًا مصرفيًا وسبع شركات في قبرص في الجرائم المزعومة”.

وهكذا كان عبد الحميد يتآمر مع علي والشركة الإيطالية لإخفاء دفع رشوة لرئيس مركز تنمية المراكز الإدارية علي دبيبة.

لكن مبلغ 107 ألف دولار الذي تم دفعه للحساب الشخصي لعلي كان مجرد غيض من فيض.

تُظهر الأوراق الداخلية لشركة ليختنشتاين التي يتحكم فيها علي دبيبة جزئيًا على الأقل 5.2 مليار ليرة إيطالية – كانت عملة إيطاليا تسمى الليرة في الفترة من عام 1861 وحتى عام 2002- في مدفوعات من قبل فارام لكيان ليختنشتاين تمتد من عام 1996 إلى عام 1998. تم دفع هذه العمولات بمعدل 20٪. كان هناك حوالي 1600-1800 ليرة للدولار الأمريكي في عام 1998. وهذا يصل إلى حوالي 3 ملايين دولار من العمولات التي دفعها فارام لشركة ليختنشتاين. بضرب هذا بمئات العقود التي منحها علي دبيبة على مر السنين ولديك فكرة عن سبب قدرته على شراء رئاسة الوزراء الليبية لابن عمه.

والسؤال المطروح على الليبيين بالطبع هو ما إذا كان هؤلاء الرجال هم الذين يجب أن يقودوا بلادهم. والسؤال أيضا من يحكم ليبيا؟ هل هو عبد الحميد؟ هل هو علي هل هي تركيا ام هي النقود؟.

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