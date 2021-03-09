تأجيل جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة إلى يوم غد الأربعاء

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأنه تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية إلى يوم غدًا الأربعاء لمزيد من المشاورات.

ودعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد دبيبة لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدًا الأربعاء إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة.

وقدم أعضاء مجلس النواب، المشاركون في جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ملاحظاتهم بشأن التشكيلة الوزارية المقترحة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب ما نقلته الصحف المحلية، فقد طالب أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت في مدينة سرت بمشاركة 132 نائبا، رئيس المجلس عقيلة صالح بمنح النواب فرصة يومين للتشاور مع الحكومة، فيما أعرب البعض عن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية مستدركين أن تشكيلتها واسعة ووزاراتها متعددة.