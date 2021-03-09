جامعة السيد السنوسي في البيضاء تختتم دورتها العلمية للأئمة والخطباء والوعاظ

اختتمت جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية بالبيضاء، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، الدورة العلمية للأئمة والخطباء والوعاظ التي أقامها مركز أحمد الشريف للبحوث والدراسات العلمية بالجامعة.

وحضر احتفالية اختتام الدورة التي استمرت أسبوعين بمشاركة أكثر من 1600 مشارك عبر تقنية الزوم من مختلف المدن الليبية، كل من، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، عبد الرحمن الاحيرش، ونائب رئيس مجلس الوزراء، عبد السلام امريض، ورئيس الجامعة، موسى عبد الشفيع، وجمع من المسؤولين من ذوي العلاقة.

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