وزير الدفاع الإيطالي: استقرار ليبيا يظل أولوية لبلادنا

اعتبر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يظل مسألة ذات أولوية بالنسبة لبلاده.

وتحدث جويريني، خلال جلسة استماع لدى لجنتي الدفاع بمجلس الشيوخ و النواب الإيطالي، عن اتفاق ديسمبر الماضي من أجل أنشطة التعاون العسكري والدعم المتفق عليه في شهر يوليو لعمليات إزالة الألغام التي تقوم بها البحرية الليبية.

كما تحدث وزير الدفاع الإيطالي عن “الدور الأساسي لمهمة إيريني الأوروبية بقيادة إيطاليا” والتي تقوم بمراقبة الحظر الأممي على الأسلحة، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.