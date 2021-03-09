عقيلة صالح يلتقي المجلس الاجتماعي لقبائل سرت

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت بحضور أعضاء مجلس النواب عن المدينة زايد هدية وحسن الزرقا ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري بالإضافة إلى رئيس المجلس التسييري للبلدية.

وقال مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت إن صالح أثنى خلال اللقاء على استقبال مدينة سرت واحتضانها لجلسة مجلس النواب لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة.

وأشاد صالح بالدور الجهادي والتاريخي لسرت وأهمية الموقع الجغرافي لمدينة التي اقترح أن تكون مقرا لمؤسسات الدولة ضمن مبادرته السياسية لتسوية الأزمة.

وأضاف المجلس أن صالح اطلع خلال اجتماعه مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت على المشاكل الخدمية بالمنطقة من نقص الوقود والسيولة وغيرها من المشاكل ليتم معالجتها وحلها مع السلطات التنفيذية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا